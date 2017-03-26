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В Атырау полицейских подозревают в сокрытии преступления

26 марта 2017, 11:13

Оперативная видеозапись сохранилась, всплыла спустя 9 лет и попала в руки сотрудникам другого правоохранительного ведомства, которые приступили к расследованию.


Поводом для досудебного расследования стала оперативная видеозапись, сделанная почти десять лет назад, передает ATPress.kz.

Как сообщают неофициальные источники, в 2008 году в Макатском районе была изъята партия марихуаны. Все действо при этом фиксировалось на видео сотрудниками районного отделения полиции. Впоследствии по неизвестным причинам уголовное дело по данному факту не возбуждалось. Однако оперативная видеозапись сохранилась, всплыла спустя 9 лет и попала в руки сотрудникам другого правоохранительного ведомства, которые приступили к расследованию.

Эту информацию подтвердили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

Сообщается, что 17 марта антикоррупционная служба приняла в свое производство от облпрокуратуры уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Макатского РОВД. Досудебное расследование проводится по факту укрытия от учета преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

«Иную информацию в интересах следствия предоставить невозможно до принятия окончательного решения по уголовному делу», — отмечено в ответе ведомства.


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