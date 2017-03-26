В горных районах Алматинской области сохраняется угроза лавин
Казгидромет объявил штормовое предупреждение.
В горных районах Алматинской области в период 27-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Филиал РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение. Всвязи с большой высотой снежного покрова и ожидаемыми осадками ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО".
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.
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