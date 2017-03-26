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В горных районах Алматинской области сохраняется угроза лавин

26 марта 2017, 12:12

Казгидромет объявил штормовое предупреждение.


В горных районах Алматинской области в период 27-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Филиал РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение. Всвязи с большой высотой снежного покрова и ожидаемыми осадками ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО".

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.


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