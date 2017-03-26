Квартиры в Актау потеряли в цене около 6 млн тенге

В списке городов с самым подешевевшим жильём Актау оказался благодаря снижению стоимости квадратного метра за год на 159 тысяч тенге.

Недвижимость в Актау продолжает дешеветь, сообщает портал krisha.kz.

По республиканским меркам динамика в этом городе, учитывая ускоренное падение цен и изначально высокую стоимость жилья, оказалась рекордной. И если в других регионах тенденция пошла на спад, то здесь, напротив, набрала обороты.

Теперь темпы снижения держатся на уровне 3-4 %.

По итогам февраля индекс цен предложений снизился за месяц на 7 900 тенге (—3.2 %) и составил 241 500 тенге. Примечательно, что это привело к 40 %-му обвалу относительно февраля прошлого года. Причём большую часть этого нелёгкого пути рынок преодолел со второй половины 2016 года (—30 % с июня 2016 г. по февраль 2017-го).

Что касается недельных данных, то февраль не принёс новых рекордов. Минимум был установлен в конце января. Индекс «Крыши» в тот период составлял 239 000 тенге.

В списке городов с самым подешевевшим жильём Актау оказался благодаря снижению стоимости квадратного метра за год на 159 тысяч тенге. В результате этого условная среднестатистическая однокомнатная квартира площадью 40 кв. м потеряла в цене более 6 млн тенге, подешевев с 16 млн до 9.7 млн тенге.

Несмотря на это, Актау остался в тройке самых дорогих городов страны, но процентное снижение в годовом масштабе оказалось примерно в два раза больше, чем в Астане или Алматы.