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На месторождении Кашаган добыт второй миллион тонн нефти

26 марта 2017, 12:35

Предполагается, что на пике эксплуатации месторождения добыча нефти может вырасти до полутора миллионов баррелей в сутки.


На месторождении Кашаган, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, добыт второй миллион тонн нефти, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добыча на месторождении возобновилась в сентябре прошлого года. В настоящее время объем добычи достиг 180 тыс. баррелей в сутки. Первый миллион тонн нефти был добыт в январе текущего года, второй накануне праздника Наурыз», - сообщил директор по эксплуатации месторождения компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» Ариан ван Дейк.

Напомним, в рамках первого этапа освоения Кашагана планируется начать закачку попутного сернистого газа обратно в подземные пласты. После чего добыча морской нефти достигнет 370 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что на пике эксплуатации месторождения добыча нефти может вырасти до полутора миллионов баррелей в сутки.


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