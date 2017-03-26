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В Мехико прошла массовая свадьба с участием 3,4 тыс пар гетеросексуалов, геев и лесбиянок

26 марта 2017, 12:58

Массовая свадьба состоялась на площади Сокало.


Более 3 тысяч пар вступили в законный брак на массовой церемонии в центре мексиканской столицы, передает ТАСС.

В брак вступали не только гетеросексуальные пары, но и геи и лесбиянки. После церемонии молодоженов ждали громадный торт и танцы.

Массовая свадьба состоялась на площади Сокало. Поженились 3,4 тыс пар, причем это были не только мексиканцы, но и граждане других государств, в том числе Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Испании, Колумбии, Ливии, Сальвадора и Чили.


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