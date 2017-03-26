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Под сошедшим оползнем в Кыргызстане оказалась семья из 6 человек

26 марта 2017, 13:02

На данный момент тела граждан обнаружить пока не удалось.


Под сошедшим оползнем в Узгенском районе оказалась семья из 6 человек, пишет Turmush со ссылкой на МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, по предварительным данным, 26 марта в сельском округе Зергер Узгенского района на участке Топ-Жангак села Ничке-Сай сошедший оползень накрыл дом Өмүрбека Эгемкулова. В доме находились хозяин, его супруга и четверо детей. На данный момент тела граждан обнаружить пока не удалось.

Кроме того, под угрозой находится еще один дом. Проводятся работы по переселению жильцов дома в более безопасное место.

На месте работает группа спасателей, врачи, фельдшер, сотрудники РОВД. В 08:30 на место выехала группа спасателей из 35 человек во главе с майором Дайыром Каримовым.

Участок Топ-Жангак, где сошел оползень, расположен в 35 км от районного центра, в том числе 5 км – расстояние, которое спасатели должны преодолеть пешком, так как здесь нет автомобильных дорог.

Позже стало известно, что по поручению президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел министр чрезвычайных ситуаций, генерал-майор Кубатбек Боронов.

Фото с сайта turmush.kg


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