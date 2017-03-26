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Британские ученые вырастили сердечную мышечную ткань из шпината

26 марта 2017, 13:35

По словам исследователей, использование этого растения в эксперименте стало возможно благодаря тому, что его капиллярная сетка функционирует так же, как сердечно-сосудистая система человека.


Команда ученых из Вустерского политехнического института в Великобритании сумела получить из листьев шпината органическое вещество, близкое по свойствам к мышечной ткани миокарда, сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, использование этого растения в эксперименте стало возможно благодаря тому, что его капиллярная сетка функционирует так же, как сердечно-сосудистая система человека.

Для получения "растительной" ткани миокарда ученые удалили из шпината ряд веществ, оставив каркас с капиллярами из нейтральной целлюлозы. В результате обработки органической заготовки стволовыми клетками была получена мышечная ткань, способная прогонять через себя малые объемы жидкости.

"Мы наполнили капилляры листа красителем, обогащенным кровяными тельцами, и они начали циркулировать", — заявил ведущий биоинженер Глен Годет.

Специалисты надеются, что в будущем открытие позволит минимизировать использование донорских материалов в процессе создания искусственных органов. Кроме того, биохимики анонсировали изучение свойств брокколи, которое, по их мнению, поможет вырастить легочную ткань.


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