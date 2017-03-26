В Караганде трех алматинцев осудили за дачу взяток дорожным полицейским

Чтобы инспекторы не проверяли их документы, дальнобойщик дал взятку в 200 тенге, двое водителей рейсовых автобусов - по 500 тенге.

Трое водителей из Алматы осуждены за дачу взяток дорожно-патрульным полицейским департамента внутренних дел Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы инспекторы не проверяли их документы, дальнобойщик дал взятку - 200 тенге. А двое водителей рейсовых автобусов - по 500 тенге.

Все трое водителей из Алматы были остановлены на стационарном посту заградительной системы «Рубеж» по трассе Алматы-Екатеринбург. Житель Алматы Николай Головачан, перевозивший товары в южную столицу на фуре «DAW», был остановлен сотрудником батальона дорожно-патрульной полиции департамента внутренних дел Карагандинской области.

«С целью беспрепятственного проезда через пост без досмотра житель Алматы Николай Головачан, перевозивший грузы между городами, вошел в помещение поста и дал полицейскому батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД взятку в размере 200 тенге», - сообщили в Казыбекбийском районном суде.

Его отпустили. А вскоре он был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента внутренних дел и работниками департамента по противодействию коррупции. В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело по статье 367 УК «дача взятки должностному лицу». Водитель полностью признал вину и раскаялся. Он попросил судью не лишать его свободы, поскольку материально содержит семью и детей из того дохода, который он получает от перевозки грузов.

«Исследовав материалы уголовного дела, проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает виновность подсудимого доказанной объективными фактическими данными, - указала при оглашении приговора судья Айгуль Мурзабекова и назначила наказание в виде штрафа в двадцатикратном размере суммы взятки, то есть четыре тысячи тенге.

Другой водитель из Каскелена Алматинской области Женис Оразбеков, управлявший рейсовым пассажирским автобусом «Yutong», принадлежащим ТОО «Каскеленский автобусный парк», тоже был остановлен на стационарном посту «Рубеж». Чтобы инспекторы не проверяли документы, он дал им 500 тенге. После чего был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента внутренних дел и работниками департамента по противодействию коррупции. Судья Жанат Егембердиева признала водителя виновным по статье 367 УК «дача взятки должностному лицу».

«Суд назначает подсудимому наказание в виде выплаты штрафа в двадцатикратном размере суммы взятки, что составляет 10 тысяч тенге», - зачитала приговор судья Жанат Егембердиева.

Третий алматинец Манарбек Карипбаев, управлявший рейсовым автобусом «Neoplan», также был остановлен на посту «Рубеж» для проверки документов. Уговаривая инспектора не подвергать его транспорт и документы проверке, он дал сотруднику дорожно-патрульной полиции 500 тенге. Его приговорили к выплате штрафа в размере 10 тысяч тенге.

Все трое алматинцев должны добровольно выплатить штраф государству в течение месяца. В случае неуплаты прокуратура вправе обратиться в суд и потребовать замены штрафа на реальное лишение свободы, согласно части 3 статьи 41 Уголовного кодекса.