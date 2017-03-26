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В Актау солдата арестовали за неисполнение приказа

26 марта 2017, 14:18

В суде солдат объяснил проступок тем, что ему не хотелось перед молодыми солдатами бегать и лежать на земле, так как он считает себя старослужащим.


За неповиновение в исполнении отданного приказа военнослужащего срочной службы арестовали на двое суток. Об этом сообщил Алтай Конусов, судья Специализированного административного суда Актау, передает региональное издание «Лада».

По материалам дела, рядовой срочной службы 3 роты оперативного назначения Национальной гвардии РК воинской части №6656 Актау не исполнил приказ «на рубеж открытия огня к бою», отданный старшим сержантом, то есть своим непосредственным командиром.

В суде военнослужащий признал вину. Объяснил проступок тем, что ему не хотелось перед молодыми солдатами бегать и лежать на земле, так как он считает себя старослужащим.

Судья признал военнослужащего виновным по части 6 статьи 652 КоАП РК - Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы. Нарушение предусматривает штраф в размере 25 МРП (56 725 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Виновнику назначили административный арест на двое суток. Постановление суда вступило в законную силу.


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