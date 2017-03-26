В Астане в избирательном округе № 20 проходят выборы в маслихат

Избирательные участки работают до 20:00. После их закрытия будут подведены итоги выборов в маслихат.

Сегодня в Астане избиратели округа № 20 по району «Алматы» голосуют за нового народного избранника. Выборы нынешнего кандидата проводятся в связи с убытием с избирательного участка экс-депутата городского маслихата Асхата Оралова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Для удобства избирателей в районе «Алматы» с раннего утра действуют 7 избирательных участков, в числе которых средние школы, образовательные учреждения, многоэтажные жилые дома, социально значимые объекты и пункты здравоохранения. Вместе с тем на всех избирательных участках действуют мини-ЦОНы для оперативной выдачи справки о регистрации для лиц, не вошедших в списки по объективным причинам.





Также впервые голосующим гражданам, число которых составляет свыше 200 человек, вручены памятные подарки. Кроме того, для избирателей на всех участках организована праздничная торговля и концертные программы.

Отметим, что численность избирателей в избирательном округе № 20 свыше 17 тысяч граждан.

Избирательные участки работают до 20:00. После их закрытия будут подведены итоги выборов в маслихат.



