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Рианна выступит в Астане в День столицы

26 марта 2017, 14:29

Концерт Рианны пройдет на стадионе «Астана арена».


Концерт популярной певицы Рианны планируется провести на стадионе «Астана арена» 6 июля. Такая информация приводится на сайте expo2017culture.kz, где опубликована комплексная программа культурно-зрелищных и спортивных мероприятий специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает Zakon.kz.

При этом организаторы уточняют, что в программе возможны изменения. О планах проведения концерта американской поп-певицы Рианны в Астане сообщалась и ранее. Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.


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