Рианна выступит в Астане в День столицы

Концерт популярной певицы Рианны планируется провести на стадионе «Астана арена» 6 июля. Такая информация приводится на сайте expo2017culture.kz, где опубликована комплексная программа культурно-зрелищных и спортивных мероприятий специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает Zakon.kz.

При этом организаторы уточняют, что в программе возможны изменения. О планах проведения концерта американской поп-певицы Рианны в Астане сообщалась и ранее. Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.