Эти 20 примеров горе-шопперов навсегда отобьют у вас охоту делать онлайн-покупки
Наверняка вы часто сталкивались с тем, что в онлайн-шоппинге ожидания не так уж часто соответствуют реальности. Нужно провести не один час за монитором компьютера, просматривая бесчисленное количество отзывов и обзоров на те или иные вещи.
Герои этого поста наверняка пренебрегали этими правилами, заказывая вещи наобум, и вот что из этого вышло! В следующий раз хорошо подумайте, прежде чем заказать что-то онлайн, ведь прийти вам может, мягко говоря, не совсем то, что вы ожидали.
1. Возьмите за правило всегда проверять размеры вещей, которые заказываете.
2. Вы можете просто заказать чёрные спортивные штаны, а получить вот это:
3. На картинке походные ботинки выглядели совершенно иначе...
4. При покупке стульев на онлайн-аукционе вас могут не поставить в известность о том, что предназначены они для начальной школы.
5. Заказывая брюки для Хэллоуина, вы можете слегка не угадать с размером!
6. Заказали баллон в форме буквы "М". Спасибо, китайцы
7. А вы любите Лондон?
8. Заказав соленоидный клапан, есть риск получить 2-метрового мишку Тедди.
9. Заказав какую-либо вещь с принтом своей семейной фотографии, вы можете получить изображение неизвестной азиатской семьи с добавленными в фотошопе пингвинами.
10. Покупать телевизор у не слишком надёжных поставщиков было не лучшей идеей.
11. А вы знали, что протектор на подошве тоже нужно проверять?
12. Просто одежда из Китая...
13. Заказывая жакет, вы можете получить вот это:
14. Мой отец заказал фритюрницу, но получил аппарат для приготовления сладкой ваты.
15. Выбирая настольную лампу, внимательно читайте описание.
16. Ожидание vs Реальность:
17. Маска под названием "Жертва пластической хирургии".
18. Заказав канадскую майку большого размера, вы получаете вот эту прелесть:
19. Вот такой вот размер XL:
20. Заплатив 600 долларов за Apple Watch, вы можете получить вот это:
Ну и последнее:
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