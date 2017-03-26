Эти 20 примеров горе-шопперов навсегда отобьют у вас охоту делать онлайн-покупки

Наверняка вы часто сталкивались с тем, что в онлайн-шоппинге ожидания не так уж часто соответствуют реальности. Нужно провести не один час за монитором компьютера, просматривая бесчисленное количество отзывов и обзоров на те или иные вещи.

Герои этого поста наверняка пренебрегали этими правилами, заказывая вещи наобум, и вот что из этого вышло! В следующий раз хорошо подумайте, прежде чем заказать что-то онлайн, ведь прийти вам может, мягко говоря, не совсем то, что вы ожидали.





1. Возьмите за правило всегда проверять размеры вещей, которые заказываете.

2. Вы можете просто заказать чёрные спортивные штаны, а получить вот это:

3. На картинке походные ботинки выглядели совершенно иначе...

4. При покупке стульев на онлайн-аукционе вас могут не поставить в известность о том, что предназначены они для начальной школы.

5. Заказывая брюки для Хэллоуина, вы можете слегка не угадать с размером!

6. Заказали баллон в форме буквы "М". Спасибо, китайцы

7. А вы любите Лондон?

8. Заказав соленоидный клапан, есть риск получить 2-метрового мишку Тедди.

9. Заказав какую-либо вещь с принтом своей семейной фотографии, вы можете получить изображение неизвестной азиатской семьи с добавленными в фотошопе пингвинами.

10. Покупать телевизор у не слишком надёжных поставщиков было не лучшей идеей.

11. А вы знали, что протектор на подошве тоже нужно проверять?

12. Просто одежда из Китая...

13. Заказывая жакет, вы можете получить вот это:

14. Мой отец заказал фритюрницу, но получил аппарат для приготовления сладкой ваты.

15. Выбирая настольную лампу, внимательно читайте описание.

16. Ожидание vs Реальность:

17. Маска под названием "Жертва пластической хирургии".

18. Заказав канадскую майку большого размера, вы получаете вот эту прелесть:

19. Вот такой вот размер XL:

20. Заплатив 600 долларов за Apple Watch, вы можете получить вот это:

Ну и последнее:



