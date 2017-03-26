23-летний узбекский боксер наказал за "понты" спортсмена из Зимбабве

23-летний узбекский проспект полусреднего веса (до 66,7 килограмма) Кудратилло Абдукахоров (11-0, 8 КО) более чем убедительно завоевал титул "серебряного" чемпиона WBC, уничтожив уже в дебюте встречи зимбабвийского крепыша Чарльза Маньючи (20-3-1, 12 КО), сообщает Vesti.kz.

Африканец набросился на украинца в первую же секунду боя, однако Абдукахоров был начеку и дисциплинированно пытался сдержать стартовый натиск визави. Вскоре Маньючи решил, что защита корпусом у него на уровне "бог" и опустил руки, кичась якобы неуязвимостью.

Демонстративно по-пьяному шатаясь и всячески кривляясь, Чарльз очень быстро схлопотал левый боковой и зашатался. Кудратилло добавил с той же руки, после чего соперник рухнул в нокдаун.

Отсчитав положенные секунды, рефери зачем-то разрешил бою продолжиться, и Маньючи тут же сполна насовали с обеих рук. Второе падение и отмашка. ТКО 1.

Фото с сайта kun.uz