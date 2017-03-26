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В Астане столкнулись Lexus и маршрутный автобус

26 марта 2017, 15:36

Автобус был пустой, так как он только выехал на маршрут.


В Астане на пересечении улиц Пушкина и Циолковского автомобиль марки Lexus столкнулся с маршрутным автобусом № 51, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД Астаны Софью Колышбекову.

«По факту ДТП, имевшего место 26 марта около 6 часов утра на пересечении улиц Пушкина и Циолковского, полицейскими проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Lexus 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 51», - сообщила она.

По ее словам, в результате ДТП пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался.

«Автобус был пустой, так как он только выехал на маршрут», - пояснила она.


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