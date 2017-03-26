Тело помощника депутата Госдумы нашли на могиле его дочери в Москве
Рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.
На Котляковском кладбище в Москве обнаружили тело мужчины рядом с могилой его дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
По информации СМИ, погибший работал помощником депутата Госдумы.
"Рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следствие проводит проверку.
Фото © РИА Новости. Евгений Одиноков
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