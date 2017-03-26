Тело помощника депутата Госдумы нашли на могиле его дочери в Москве

Рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.

На Котляковском кладбище в Москве обнаружили тело мужчины рядом с могилой его дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По информации СМИ, погибший работал помощником депутата Госдумы.

"Рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следствие проводит проверку.

Фото © РИА Новости. Евгений Одиноков