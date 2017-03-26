Президент Молдавии предложил ввести обучение русскому языку в школах

По его мнению, знание великого и могучего гражданами даёт стране преимущество перед западными соседями.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в школы нужно вернуть обязательное изучение русского языка, пишет Лайф.

— Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Додон напомнил, что каждый девятый гражданин республики знает русский язык, что является "серьёзным плюсом" для страны в сравнении с соседними.

В 2014 году в Молдавии был принят Кодекс об образовании, который гарантировал обучение в школах только на государственном языке. Часы остальным отводились только "в пределах возможностей системы образования". Русский язык в Молдавии имеет статус языка межнационального общения.

Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф