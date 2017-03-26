В центре Москве идут митинги против коррупции и Медведева

В центре Москвы проходит несанкционированная акция, начались первые задержания, на данный момент задержано 8 человек, передают в воскресенье корреспонденты РИА Новости с места событий.

Как уточняет издание «Знак», митинги проводятся по всей России, они организованы сторонниками Алексея Навального митинги против коррупции. Выступающие требуют от властей дать ответ на антикоррупционные претензии, в том числе на фильм-расследование «Он вам не Димон» о премьере Дмитрии Медведеве.

К настоящему моменту несколько человек были по одному задержаны сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице за нарушение общественного порядка. Среди них была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к "обманутым дольщикам", а также двое мужчин, развернувшие плакаты. Еще три одиночных задержания из-за развернутых плакатов произошли на площади у Белорусского вокзала. Кроме того, на Пушкинской улице были задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.

На Пушкинской площади полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей и работе полиции.

От станции метро "Белорусская" участники акции начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади.

Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

В связи с этим, как пояснили в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.

ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупрежденым.

Фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова