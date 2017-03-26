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В Санкт-Петербурге казахстанец упал с 13 этажа

26 марта 2017, 17:54

32-летний мужчина скончался на месте.


В Приморском районе Санкт-Петербурга с 13-го этажа упал мужчина, передает «Фонтанка».

Мужчина разбился при падении из окна жилого дома в Приморском районе Петербурга днем 25 марта. Полиция выясняет все обстоятельства его гибели.

Тело человека возле дома 57 по улице Матроса Железняка обнаружили в 14:25. Вероятнее всего, он выпал из окна квартиры на 13-м этаже, которую снимал.

Проверка показала, что погибший — 32-летний гражданин Казахстана.

Точные причины смерти назовут судмедэксперты. Проводится проверка.


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