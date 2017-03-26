В горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежной лавины

Жертв и пострадавших нет.

В воскресенье, 26 марта, в связи с большой высотой снежного покрова и неустойчивым состоянием в бассейнах реки Улкен Алматы на автодорогу БАО в районе ГЭС-1 - Кумбель произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 1500 кубических метров, на автодорогу выше Аюсай - 1400 кубических метров. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Силами АГЭУ ГУ "Казселезащиты" было пробито и очищено от снега полотно автодорог.

Жертв и пострадавших нет.

В очистных работах были задействованы погрузчик фронтальный, трактор МТЗ-82, бульдозер гусеничный "Чантуй", автомашина тягач седальный "Трау", автомашина " Нива-21214" и 10 рабочих.



