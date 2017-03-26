Испанские драг-дилеры спрятали 17 кило кокаина в бутафорских бананах
В общей сложности полиция изъяла 57 "фруктов" с кокаином.
Полиция в Испании изъяла 17 килограммов кокаина, спрятанного в бутафорских бананах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
По данным телеканала, наркотик был спрятан в поддельных резиновых бананах, которые были упакованы в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности полиция изъяла 57 "фруктов" с кокаином.
Как сообщается, в ходе спецоперации, проводившейся в Валенсии и Малаге, полиция арестовала двух испанцев и взяла под стражу еще одного подозреваемого итальянского происхождения. Проводятся проверки.
По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, подтвердивший наличие кокаина в коробках с бананами.
Фото © AFP 2017/ Javier Soriano
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.