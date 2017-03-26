Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Испанские драг-дилеры спрятали 17 кило кокаина в бутафорских бананах

26 марта 2017, 18:40

В общей сложности полиция изъяла 57 "фруктов" с кокаином.


Полиция в Испании изъяла 17 килограммов кокаина, спрятанного в бутафорских бананах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным телеканала, наркотик был спрятан в поддельных резиновых бананах, которые были упакованы в коробки с настоящими фруктами. В общей сложности полиция изъяла 57 "фруктов" с кокаином.

Как сообщается, в ходе спецоперации, проводившейся в Валенсии и Малаге, полиция арестовала двух испанцев и взяла под стражу еще одного подозреваемого итальянского происхождения. Проводятся проверки.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов провели специальный тест, подтвердивший наличие кокаина в коробках с бананами.

Фото © AFP 2017/ Javier Soriano


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...