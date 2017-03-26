Алексей Навальный задержан на марше против коррупции в Москве

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - написал Навальный в своем "Твиттере" после задержания.

В Москве на антикоррупционной акции у станции метро "Маяковская" задержали Алексея Навального, передает Русская служба ВВС.

Какое-то время после задержания толпа сторонников окружила полицейскую машину, требуя отпустить Навального.

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - написал Навальный в своем "Твиттере" после задержания.

По словам очевидцев, автозак с Навальным все же уехал, несмотря на сопротивление толпы, передает корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко.





26 марта по всей России проходят акции с требованием борьбы с коррупцией. Им предшествовала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, в которой рассказывалось о богатствах, которыми якобы пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев и его представители отказались комментировать эти разоблачения, указывая на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные ему.

В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями.

В Москве шествие по Тверской улице также не было согласовано, правоохранительные органы предостерегали жителей от участия в мероприятии.

ОМОН пытался оттеснять людей с дороги на тротуар. В районе дома 19 на Тверской (немного не доходя до Пушкинской площади) произошла давка, сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.

"Он нам не Димон!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!", - скандируют демонстранты.

В Москве задержано более 130 человек, сообщает в своем "Твиттере" группа мониторинга политических преследований ОВД-Инфо. Начинает поступать информация о том, куда отвезли задержанных в Москве: по крайней мере один автозак уехал в ОВД Войковская.

Полиция пытается освободить Пушкинскую площадь, активно применяя дубинки, били и по головам, сообщает корреспондент с места событий.





Люди собирались у станций метро по маршруту намеченного шествия - на Пушкинской площади, у Белорусского вокзала, у станции метро "Маяковская" и на Манежной площади.

Столичная полиция стала задерживать прохожих на Пушкинской площади.





Над площадью у Белорусского вокзала сделал круг вертолёт и улетел в сторону центра над 1-й Тверской-Ямской, пишет в своем "Твиттере" корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко.





А на самой площади стоят автозаки с бойцами ОМОН, автобус оперативного штаба МВД и машины связи.

В городах Дальнего Востока задержаны десятки протестующих; акции проходят в Сибири и на Урале.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем "Твиттере" похвалил участников акции протеста. "Екатеринбург! Молодцы, кто вышли. Очень достойно".





В Краснодаре, судя по сообщениям разных участников в "Твиттере", митинг разогнали дымовыми шашками.

Официальной оценки от МВД пока нет, но, по свидетельствам очевидцев, наиболее многочисленные акции к этому часу прошли в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Владивостоке.

После успеха фильма "Он вам не Димон", набравшего более 11 млн просмотров только на YouTube, Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на улицу "в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова говорила, что не намерена комментировать "пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью".