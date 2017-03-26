У канадца с "оскорбительной" фамилией отобрали именной автомобильный госномер

Как пояснили CBC News в департаменте, на номерной знак Грабхера действительно поступили жалобы: люди думали, что это призыв к насилию над женщинами.

У жителя Канады Лорне Грабхера (Lorne Grabher) отобрали автомобильный регистрационный знак, который власти сочли оскорбительным. Об этом в Facebook сообщил сам автовладелец, передает РИА Новости.

Грабхер получил письмо от департамента регистрации транспортных средств Новой Шотландии, в котором его уведомляли об отзыве автомобильного номера. Чиновники объяснили, что надпись на регистрационном знаке может быть истолкована как "социально неприемлемый лозунг". Дело в том, что фамилию Grabher можно прочитать и как Grab her ("Хватай её" – ред.).

Как пояснили CBC News в департаменте, на номерной знак Грабхера действительно поступили жалобы: люди думали, что это призыв к насилию над женщинами.

"Надпись на этом знаке – это наша фамилия. Эта табличка сменила уже трех хозяев в нашей семье, и с ней никогда не возникало проблем, а теперь из-за одной жалобы у меня ее отнимают", — возмутился канадец.

По его мнению, людей могут сбивать с толку слова Дональда Трампа в скандальном видео 11-летней давности, которое снова приобрело популярность во время его избирательной кампании. В этом ролике будущий американский президент хвастается приставаниям к женщинам и в частности употребляет выражение Grab her. "Но ведь ни я, ни мой регистрационный знак не собираемся никого хватать", — пояснил Грабхер.