В Алматы пассажирский автобус попал в аварию

Перед автобусом на дорогу вылетела автомашина ВАЗ 2108.

В Алматы до места назначения не доехали пассажиры городского пассажирского маршрута №79, сообщает корреспондент patrul.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Жангельдина и Мусоргского. Маршрутный автобус №79 с полным салоном пассажиров двигался по спецполосе на север. Внезапно перед ним возник ВАЗ-2108, двигавшийся на запад по второстепенной улице.

Несмотря на все усилия водителя маршрутки, избежать столкновения не удалось. В результате удара легковушку развернуло в обратную сторону. Автомобилю теперь требуется серьезный ремонт.

Впрочем, виновнику ДТП придется возмещать ущерб городскому автопарку, так как у автобуса разбиты фары и помят передний бампер. В этой аварии никто не пострадал.