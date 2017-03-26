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В Алматы пассажирский автобус попал в аварию

26 марта 2017, 19:30

Перед автобусом на дорогу вылетела автомашина ВАЗ 2108.


В Алматы до места назначения не доехали пассажиры городского пассажирского маршрута №79, сообщает корреспондент patrul.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Жангельдина и Мусоргского. Маршрутный автобус №79 с полным салоном пассажиров двигался по спецполосе на север. Внезапно перед ним возник ВАЗ-2108, двигавшийся на запад по второстепенной улице.

Несмотря на все усилия водителя маршрутки, избежать столкновения не удалось. В результате удара легковушку развернуло в обратную сторону. Автомобилю теперь требуется серьезный ремонт.

Впрочем, виновнику ДТП придется возмещать ущерб городскому автопарку, так как у автобуса разбиты фары и помят передний бампер. В этой аварии никто не пострадал.


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