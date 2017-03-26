Полиция Караганды опровергла слухи о перестрелке группировок

Полиция Караганды ищет распространителя слухов о якобы совершенной перестрелке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По WhatsApp распространяется сообщение о том, что за поселком Кокпекты произошла перестрелка между двумя группировками, сопровождавшаяся взрывами гранат. При этом авторы сообщения источником новости называют информационное агентство «Казинформ». К сообщению прилагается фото неустановленного мужчины с ранениями. Данная ложная информация не публиковалась на сайте МИА «Казинформ».

Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, сообщение о перестрелке не соответствует действительности.

«Эти факты не имели места. Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса вплоть до 10 лет лишения свободы. Распространяя недействительные сведения, несознательные граждане дестабилизируют обстановку в обществе», - отметил Бакытжан Кудияров.