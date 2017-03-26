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Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в штате Огайо

26 марта 2017, 21:01

Выстрелы в помещении популярного ночного клуба "Камео" начались около часа ночи по местному времени


В ночном клубе в городе Цинциннати в штате Огайо неизвестные вооруженные люди открыли огонь по посетителям в ночь с субботы на воскресенье, передает ВВС.

Погиб один человек, не менее 14 ранены, многие из них тяжело. Инцидент произошел в ночном клубе "Камео".

По словам местного шефа полиции Пола Ньюдигейта, полиция ведет расследования обстоятельств происшествия.

Выстрелы в помещении наполненного посетителями ночного клуба начались около часа ночи по местному времени. По данным полиции, в клубе находились сотни людей.

По словам капитана полиции Кимберли Уильямса, стрелявшие, которых было двое, до сих находятся не свободе и у полиции нет их описания. Свидетели неохотно дают показания, сообщила она.

В клубе "Камео" в прошлом случались неприятности, сказала Уильямс, но ничего столь масштабного не происходило.


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