Из-под завалов разрушенного здания в Мосуле извлекли 61 тело

Иракские военные подчеркивают, что нет никаких признаков того, что строение было разрушено в результате авиаудара

Тела более 60 человек извлечены из-под завалов разрушенного здания в западной части Мосула, удерживаемой боевиками террористической группировки "Исламское государство", передает ТАСС.

Было извлечено 61 тело.

Иракское военное командование сообщило, что, по рассказам очевидцев, боевики ИГ согнали жителей дома в подвал и заминировали здание.

Военные подчеркивают, что нет никаких признаков того, что строение было разрушено в результате авиаудара. "Группа военных экспертов из полевых командиров проверила здание, которое, по сообщениям СМИ, было полностью разрушено. Все стены были заминированы", - говорится в заявлении.

По данным Reuters, заявление военных отличается от информации, предоставленной ранее очевидцами и местными властями, которые утверждали, что около 200 тел были извлечены из-под обломков здания, разрушенного в результате удара коалиции, направленного против боевиков ИГ.

Ранее штаб контртеррористической операции, проводимой группой стран в Сирии и Ираке, подтвердил нанесение ударов по позициям группировки ИГ в западных кварталах Мосула, заявив, что в связи с данными о гибели мирных жителей будет проведена проверка. По данным штаба, "все подобные обвинения рассматриваются серьезным образом". Кроме того, подразделение по расследованию фактов гибели мирного населения "начало соответствующую проверку обстоятельств авиаударов с тем, чтобы верифицировать информацию о жертвах среди гражданских лиц".