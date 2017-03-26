На Украине разбился военный вертолет

Украинский военный вертолет Ми-2 разбился под Краматорском, предположительно задев линию электропередачи, сообщил РИА Новости пресс-центр военной операции в Донбассе.

ЧП произошло в районе населенного пункта Малиновка. "По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередачи", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

На месте происшествия началось расследование, там работают специалисты, выясняя причины авиакатастрофы. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Фото © РИА Новости. Сергей Венявский