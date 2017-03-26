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В Берлине автомобиль протаранил группу велосипедистов

26 марта 2017, 21:50

Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, двое потеряли сознание.


Автомобиль протаранил группу участников велогонок в Берлине, несколько человек, в том числе судья, пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в районе Ваннзее на юго-западе немецкой столицы. Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, двое потеряли сознание.

Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, специалисты восстанавливают картину событий на месте ЧП.

Сообщается также, что велогонки проводил один из старейших немецких клубов, основанный в 1883 году.

Фото © AFP 2017/ Odd Andersen


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