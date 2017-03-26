В Москве полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный в "Твиттере" о задержании своих коллег: "Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам".

После задержания Навального на акции протеста оппозиции против коррупции все сотрудники московского офиса созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) были задержаны - даже те, кто не выходил на улицу, сообщает Русская служба ВВС.

"Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам", - написал Алексей Навальный в своем "Твиттере".

Сотрудники ФБК организовали трансляцию в прямом эфире проходящих по всей стране акций протеста против коррупции. Ранее в офисе ФБК, по разным сообщениям, искали бомбу.

"В офисе ФБК идут следственные действия по 282 УК", - написал в своем "Твиттере" директор Фонда борьбы с коррупцией и бывший заместитель главы предвыборного штаба Алексея Навального Роман Рубанов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила в своем "Твиттере", что руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову действительно вменяют 282-ю статью (возбуждение ненависти либо вражды). В офисе ФБК, по ее словам, продолжаются следственные действия.

Сам Навальный привлечен к ответственности за нарушение правил проведения митинга, сообщает ТАСС. Наказание за подобное нарушение - от штрафа до обязательных работ и административного ареста.