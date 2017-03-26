В соцсетях сообщили о гибели полицейского на несанкционированной акции в Москве

На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.

По некоторым данным, сотрудник МВД получил удар ногой от неизвестного и был отправлен в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника. Очевидцы утверждают, что он скончался в машине скорой помощи, передает «ГоворитМосква».

На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.

Радиостанции «Говорит Москва» пока не удалось получить официального подтверждения произошедшего.

Как сообщает Лайф, у сотрудника МВД черепно-мозговая травма.

— При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику Второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве одним из участников акции был нанесён удар по голове. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в столичном управлении.

По данным ТАСС, в ходе протестов в столице было задержано свыше 500 человек. Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент участники акции в центре Москвы начинают расходиться.