В соцсетях сообщили о гибели полицейского на несанкционированной акции в Москве
На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.
По некоторым данным, сотрудник МВД получил удар ногой от неизвестного и был отправлен в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника. Очевидцы утверждают, что он скончался в машине скорой помощи, передает «ГоворитМосква».
На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.
Радиостанции «Говорит Москва» пока не удалось получить официального подтверждения произошедшего.
Как сообщает Лайф, у сотрудника МВД черепно-мозговая травма.
— При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику Второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве одним из участников акции был нанесён удар по голове. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в столичном управлении.
По данным ТАСС, в ходе протестов в столице было задержано свыше 500 человек. Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент участники акции в центре Москвы начинают расходиться.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.