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В соцсетях сообщили о гибели полицейского на несанкционированной акции в Москве

26 марта 2017, 21:56

На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.


По некоторым данным, сотрудник МВД получил удар ногой от неизвестного и был отправлен в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника. Очевидцы утверждают, что он скончался в машине скорой помощи, передает «ГоворитМосква».

На видео, которое появилось в Сети, полицейский лежит без сознания на мостовой, его коллеги снимают с него шлем и переворачивают на спину.

Радиостанции «Говорит Москва» пока не удалось получить официального подтверждения произошедшего.

Как сообщает Лайф, у сотрудника МВД черепно-мозговая травма.

— При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику Второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве одним из участников акции был нанесён удар по голове. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в столичном управлении.

По данным ТАСС, в ходе протестов в столице было задержано свыше 500 человек. Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент участники акции в центре Москвы начинают расходиться.


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