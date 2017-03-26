Трамп выставил Меркель счет на 375 млрд долларов за услуги НАТО

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи в Вашингтоне на прошлой неделе вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за услуги НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что американский лидер оценил сумму, которую Берлин задолжал НАТО за оборону Германии в 375 миллиардов долларов.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неназванным, назвал бумагу "возмутительной". "Такие требования выдвигают с целью запугать другую сторону, однако канцлер восприняла это спокойно и не собирается отвечать на провокации", — заявил он.

Первая встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 17 марта. На следующий день президент США заявил, что переговоры с канцлером ФРГ прошли великолепно, однако тут же напомнил, что Германия задолжала НАТО "огромные суммы" за оборону.

Ранее Трамп не раз выражал недовольство по поводу того, что страны-участницы НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса и не тратят на оборону положенные 2% ВВП.

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