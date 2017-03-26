Власти Москвы назвали безукоризненной работу полиции во время акции оппозиции

В несанкционированной акции в центре Москвы принимали участие порядка 7-8 тыс. человек.

Полиция Москвы профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции, считает глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей - обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке", - сказал В.Черников в воскресенье "Интерфаксу" на просьбу прокомментировать ситуацию в центре Москвы.

Отвечая на вопрос об имевших место случаях задержаний, Черников отметил: "Они (полицейские) отвечали на противодействие в их адрес".

"Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали", - добавил Черников.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что в несанкционированной акции в центре Москвы принимали участие порядка 7-8 тыс. человек.

Во время акции приходили сообщения о задержаниях ее участников, в том числе оппозиционера Алексея Навального. Однако официально в столичном главке МВД на данный момент заявили лишь, что "задержан один из организаторов несогласованного публичного мероприятия".