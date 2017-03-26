Марин Ле Пен: Европейский союз умрет

В рамках Евросоюза и НАТО Франции навязывают чужую волю, страна должна вернуть себе суверенитет, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на предвыборном митинге в Лилле.

«Европейский союз умрет, потому что народы больше не хотят его. Мы сделаем выбор в пользу другой Европы: европейская идея, попранная сторонниками федерализации, получит новое дыхание и обретет новые очертания в виде Европы наций», - сказала она.

Она заявила, что ее соперники на выборах Франсуа Фийон и Эмманюэль Макрон хотят, чтобы у Франции осталось еще меньше суверенитета, которым предлагают пожертвовать в пользу ЕС, передает ТАСС.

Ле Пен заявила, что это приведет к увеличению «финансовых переводов в направлении Восточной и Южной Европы». Кроме того, «рисуется перспектива европейского налога».

Выступая с критикой в адрес своих главных преследователей по предвыборной гонке, правоцентриста Франсуа Фийона и лидера внепартийного движения "На марше" Эмманюэля Макрона, Ле Пен настаивала на том, что оба этих кандидата отстаивают проевропейскую повестку, которая губительна, по ее мнению, для Франции. "Оба они хотят еще большего присутствия Евросоюза, оба хотят учредить правительство еврозоны, европейских министров, и в итоге оба хотят, чтобы стало еще меньше национального суверенитета, еще меньше Франции и еще больше финансовых переводов в направлении Восточной и Южной Европы, рисуется перспектива европейского налога - еще одного вдобавок к имеющимся... Определенно можно увидеть одно - это доминирование Германии, которая продолжит навязывать свою политику и свой выбор, что противоречит интересам Франции и других наций, мой же выбор совершенно иной: я хочу, чтобы было больше Франции", - указала политик.

В числе других мер, призванных сменить стратегический вектор развития Франции, лидер "Нацфронта" подтвердила свое обещание в случае прихода к власти в корне пересмотреть отношения Парижа с Североатлантическим альянсом. "Я выведу Францию из объединенного командования НАТО", - заверила она.

Ле Пен также сообщила сторонникам о своих недавних зарубежных поездках, в ходе которых у нее состоялись встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, главой Чада Идриссом Деби Итно и президентом России Владимиром Путиным, который принял Ле Пен в Кремле 24 марта. Упоминание имени российского лидера было встречено в зале приветственными возгласами и продолжительными аплодисментами. "Я увидела подлинных государственных деятелей, которые серьезно вовлечены в непреклонную борьбу с терроризмом, государственных деятелей, сознающих, что для установления мира на всех континентах мы должны двигаться в сторону многополярного мироустройства, которое бы уважало народы, государства и человеческое разнообразие, а значит, уважало бы человека", - сказала она.

Движение к многополярности, убеждена лидер "Нацфронта", неизбежный курс человечества, который уже сейчас решительно избрали для себя многие народы планеты, и Франция должна также пойти в этом направлении, став одним из лидеров нарождающегося нового мира. "Демократическое восстание народов уже началось: в США, Великобритании, Италии, Индии, во всем мире патриоты заговорили на одном языке. Это большое планетарное движение, приглашающее народы к гордости, самоуважению, балансу интересов, здравому смыслу, уважению свободы и к сотрудничеству, призывает нас, французов, присоединиться к нему, и Франция, будучи великой страной, возведшей свободу в идеал, должна сыграть в нем важную и даже движущую роль", - заключила Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.

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