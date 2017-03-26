Порошенко подписал указ о продаже крейсера «Украина»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина", который почти 33 года простаивает на судостроительном заводе им. 61 коммунара в Николаеве. Об этом на митинге работников предприятия сообщил и.о. губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь, передает ТАСС.

"У вас стоит крейсер "Украина", есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть востребованные корпус и турбины", - приводит его слова местное издание "НикВести".

По словам Боня, над проектом постановления правительство начало работать еще в середине декабря 2016 года, и его уже согласовали в министерстве обороны и госконцерне "Укроборонпром". Также этот документ должны утвердить в минфине и минюсте. Ожидается, что все вооружение и оборудование крейсера передадут военному ведомству, а корпус и турбины выставят на продажу.

Крейсер "Украина" (ранее "Адмирал Флота Лобов") заложен летом 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду 11 августа 1990 года. С 1 октября 1993 года он выведен из состава российского флота и перешел в собственность Украины. Год спустя из-за отсутствия финансирования достройка корабля остановилась. Однако 17 февраля 1998 года президент страны Леонид Кучма принял решение о достройке, после чего работы завершили на 95%.

Бывший глава Николаевской области Николай Романчук 17 марта 2014 года выступил с заявлением о немедленной продаже корабля. Тогда он объяснял это тем, что у государства нет средств на достройку крейсера, а его содержание стоит бюджету свыше 6 млн гривен (почти $225 тыс. по нынешнему курсу) в месяц.

Фото Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС