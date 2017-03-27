Казахстан проиграл Армении в отборе на чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Ереване уступила Армении — 0:2, пишет Sports.kz.

После поражения на Кипре в товарищеской встрече многие болельщики сборной Казахстана приуныли, но, тем не менее, рассчитывали на положительный исход противостояния с армянами: если не у них, то у кого в нашей группы выигрывать?

Не стал изменять себе Александр Бородюк, выставив на этот матч тот же состав, что проиграл Кипру, за исключением позиции в воротах. Ее занял Давид Лория – видимо, ту неудачу все-таки списали на Стаса Покатилова. Не смог принять участие в этой встрече ведущий защитник Юрий Логвиненко, у которого травма.

Атака армян на первой минуте завершилась столкновением Лории и Геворка Казаряна, в результате второй покинул поле. Хозяева пытались прессинговать и, скорее всего, рассчитывали на быстрый гол. Оборона гостей никак не успевала за быстрыми передвижениями нападающих соперника, что привело к желтым карточкам у Абзала Бейсебекова и Сергея Малого.

Маркос Пиззелли обострял несколько раз, в одном из моментов пробивал из пределов штрафной мощно, но мимо цели. Подача углового Бауыржаном Исламханом завершилась ударом Еркебулана Тунгышбаева рядом со штангой. Первый опасный момент произошел только на 36-й минуте, Генрих Мхитарян ворвался в штрафную и низом пробил в дальнюю штангу. Уже в компенсированное время Пиззелли со штрафного крутил в девятку, Лория в прыжке отвел угрозу.

Вторая половина началась, как и первая, с атак хозяев поля. Никаких замен в перерыве сделано не было. Подача углового казахстанцами могла завершиться голом, но Тунгышбаев не сумел попасть по мячу, когда ворота оставались пустыми, и пролетел мимо него. Еще одна атака гостей завершилась дальним выстрелом Гафуржана Суюмбаева, к сожалению, неопасным.

Казахстан в этот момент поверил в свои силы и стал чаще ходить в атаку, создавая при этом неплохие моменты. И все шло нормально, пока Малый сорвав атаку соперника не получил вторую желтую и, соответственно, автоматом красную. Тем временем Артур Петросян сменил нападение, на поле появились Эдгар Манучарян и Араз Озбилиз. А забить удалось тому, от кого и ожидали: Мхитарян из пределов штрафной низом ударил прямо в угол. Следом отметился Араз Озбилиз, и все стало ясно. Шансов выбраться с последнего места в группе стало значительно меньше.

10 июня Казахстан примет на своем поле Данию.

Армения — Казахстан 2:0 (0:0)

Голы: Мхитарян 73 (1:0), Озбилиз 75 (2:0)

Предупреждения: Саркисов 28, Ароян 48, Озбилиз 77 — Бейсебеков 18, Малый 19, Тагыберген 53

Удаление: Малый 64

Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Андонян, Малакян, Пиззелли (Манучарян 65), Казарян (Барсегян 5), Саркисов (Озбилиз 70), Оганесян, Мхитарян, Айрапетян

Казахстан: Лория, Малый, Куат (Дмитренко 81), Тунгышбаев (Мужиков 79), Тагыберген, Исламхан (Байжанов 87), Нургалиев, Суюмбаев, Нусербаев, Шомко, Бейсебеков

Главный судья: Александар Ставрев (Македония)

26 марта. Ереван. Республиканский стадион им. Вазгена Саргсяна.