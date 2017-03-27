Крупнейшая в Сирии плотина частично обрушилась из-за боев под Раккой

Крупнейшая в Сирии плотина Табка на Евфрате частично разрушена из-за боев между отрядами вооруженной коалиции "Демократические силы Сирии" и террористической группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

ГЭС была построена в начале 1970-х годов при содействии советских специалистов. Плотина "Табка" сдерживает крупнейшее в стране водохранилище Эль-Асад.

Телеканал со ссылкой на осведомленные источники уточняет, электростанция остановила работу после того, как пункт управления вышел из строя. Как рассказал собеседник телеканала, причиной мог стать авианалет или артобстрел. Технические специалисты пока не могут попасть на объект из-за продолжающихся интенсивных боев.

Смешанные арабо-курдские отряды ДСС находятся на расстоянии не более четырех километров от дамбы. Их ближайшая цель — овладение городом Табка, последним крупным оплотом ИГ на пути к "сирийской столице" группировки Ракке.

ДСС не спешат штурмовать Евфратскую ГЭС, опасаясь, что террористы могут ее подорвать, сообщает "Аль-Маядин".

На прошедшей неделе пресс-секретарь ДСС Таляль Село заявил в интервью газете "Аль-Ватан", что на полную изоляцию Ракки уйдет не более 15 дней. После этого отряды "Демократических сил Сирии" при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США начнут решающий штурм города.

Боевики удерживают Ракку с 2013 года. Правительственные войска несколько раз пытались отбить город, но безуспешно. По оценкам экспертов, сейчас там могут базироваться от трех до четырех тысяч боевиков.

Фото © РИА Новости. Александр Макаров