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ГосСМИ КНДР опубликовало видео с показательным "уничтожением" американских военных

27 марта 2017, 00:59

Кадры сопровождаются надписью: "Наши смертельные выстрелы звучат не только в тирах и на стадионах".


Государственное издание КНДР DPRK Today обнародовало видеоролик, в котором имитируется уничтожение американских военных командой северокорейских стрелков, пишет РИА Новости.

В ролике длительностью около двух минут показываются кадры с тренировок команды стрелков, одетых в спортивные костюмы цветов национального флага. Всю первую половину видео мужчины и женщины прицеливается из разного типа огнестрельного оружия, а затем зрителям демонстрируют мишень со следами от пуль, все из которых попали исключительно в "яблочко".

Кадры сопровождаются надписью: "Наши смертельные выстрелы звучат не только в тирах и на стадионах".

Во второй половине видеоролика показываются изображения американских военнослужащих, истребителей и эсминцев, а также кадры разрушенных во время войны северокорейских поселений. При этом подчеркивается, что "США насильно навлекают трагедию ядерной войны на (северокорейский) народ после того, как они обрушились на корейский народ с ужасной и жестокой войной в 1950-е годы".

Затем кадры северокорейских стрелков перемежаются с изображениями американских военных на фоне мишени. После каждой новой иллюстрации раздается выстрел, а на картинке появляется образное отверстие от пули.

На фоне масштабных совместных американо-южнокорейских учений Foal Eagle северокорейская пресса все чаще публикует видеоролики, в которых имитируется уничтожение американских военнослужащих или американской военной техники. Последний подобный видеоматериал был опубликован неделю назад.

Фото © AP Photo/ Lee Jin-man



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