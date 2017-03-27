Возбуждено дело по факту нападения на полицейского на акции протеста в Москве
Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского на сегодняшней несанкционированной акции протеста в Москве. Оно заведено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
— По версии следствия, 26 марта 2017 года в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы, — отметили в ГСУ СК РФ по Москве. Об этом пишет Лайф.
Сотрудник полиции был направлен в тяжёлом состоянии в больницу. Начато следствие, идёт поиск причастных к нападению. Ранее сообщалось, что, кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрудник полиции получил перелом челюсти.
Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.
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