Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Возбуждено дело по факту нападения на полицейского на акции протеста в Москве

27 марта 2017, 01:57

Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.


Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского на сегодняшней несанкционированной акции протеста в Москве. Оно заведено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

— По версии следствия, 26 марта 2017 года в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы, — отметили в ГСУ СК РФ по Москве. Об этом пишет Лайф.

Сотрудник полиции был направлен в тяжёлом состоянии в больницу. Начато следствие, идёт поиск причастных к нападению. Ранее сообщалось, что, кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрудник полиции получил перелом челюсти.

Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...