Возбуждено дело по факту нападения на полицейского на акции протеста в Москве

Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского на сегодняшней несанкционированной акции протеста в Москве. Оно заведено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

— По версии следствия, 26 марта 2017 года в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы, — отметили в ГСУ СК РФ по Москве. Об этом пишет Лайф.

Сотрудник полиции был направлен в тяжёлом состоянии в больницу. Начато следствие, идёт поиск причастных к нападению. Ранее сообщалось, что, кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрудник полиции получил перелом челюсти.

Ранее в МВД сообщали, что общее число митингующих сегодня в Москве составило около 7–8 тысяч человек. 500 человек были задержаны. Среди них оказался и оппозиционер Алексей Навальный.