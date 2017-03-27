Осадки ожидаются на большей части Казахстана 27 марта
27 марта 2017, 06:00
Местами сохраняется туманная и ветреная погода.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере области местами ожидается низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью местами – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Костанайской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночь и утром в Мангистауской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 7°, облачно.
В Астане днем 3°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: РИА Новости.
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