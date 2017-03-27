Кандидат в президенты Франции предрекла "смерть" Евросоюза
27 марта 2017, 06:13
"Пришло время разгромить глобалистов",- сказала она в адрес своих основных соперников.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом в своем обращении к сторонникам в городе Лилль она пообещала защитить Францию от глобализации, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".
"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", — заявила Ле Пен под звуки аплодисментов.
"Пришло время разгромить глобалистов",- сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "предательстве" ради Европейского союза и интересов рынка.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая соответственно.
Фото: РИА Новости. Рамиль Ситдиков.
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