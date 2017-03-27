В Швеции во время учений танк провалился под лед

Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.

Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом сообщил телеканал SVT, передает Об этом сообщил телеканал SVT, передает ТАСС





Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.





Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.





Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.





Ирина Дергачева.



