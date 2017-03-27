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В Швеции во время учений танк провалился под лед

27 марта 2017, 06:26

Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.


Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом сообщил телеканал SVT, передает ТАСС.

Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.

Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.

Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.

Ирина Дергачева.

Фото: voenbaza.com.

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