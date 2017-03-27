В Швеции во время учений танк провалился под лед
27 марта 2017, 06:26
Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.
Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом сообщил телеканал SVT, передает ТАСС.
Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.
Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.
Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.
Ирина Дергачева.
Фото: voenbaza.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850413-9982de9420eb601a4b9ad8bfd56229c4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...