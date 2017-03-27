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СМИ: Обама отправился на остров во Французской Полинезии писать мемуары

27 марта 2017, 06:43

Ранее экс-президент США и его супруга объявили, что хотят продать права на две отдельные книги с воспоминаниями за $60 млн.


Бывший президент США Барак Обама, отдыхающий после восьмилетнего пребывания на посту главы государства, отправился на остров Тетироа во Французской Полинезии, где займется написанием мемуаров о своей жизни в роли хозяина Белого дома. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к бывшему американскому лидеру, передает ТАСС.

Как напомнила газета, Барак и Мишель Обама прежде объявили, что намерены продать права на две отдельные книги с воспоминаниями за $60 млн, а опубликует их издательский дом Penguin Random House. Подробностей о процессе написания книги экс-президентом газета, однако, не приводит.

О том, как Мишель Обама пишет книгу о своей жизни в роли первой леди, также известно немного. Как сообщила ее представитель Тина Чен, основное внимание супруга бывшего президента уделяет домашним делам и детям. "Одна дочка уже пошла в колледж, другая учится в средней школе - на первом плане у нее (Мишель) именно это. Она работает над книгой, но, кроме того, не забывает и о работе с общественностью", - отметила Чен.

По данным газеты, Барак Обама со своей семьей в последнее время всячески старается избегать внимания публики и прессы, путешествуя по различным курортам: бывшие обитатели Белого дома уже побывали в Палм-Спрингс, на Карибских островах и на Гавайях. До того как отправиться на остров Тетироа, принадлежавший ранее известному актеру Марлону Брандо, бывший лидер страны был замечен за игрой в гольф в Оаху (остров на Гавайях), там же он несколько раз обедал со своими друзьями.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, а в 2012 году он был переизбран на второй срок. В январе текущего года Обама передал полномочия главы государства республиканцу Дональду Трампу.

Борис Макаров.

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana.

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