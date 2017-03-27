Головкин может сменить весовую категорию
27 марта 2017, 06:57
Боксер перейдет во второй средний вес, если не договорится о бое с Альваресом.
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, заявил, что казахстанец сменит весовую категорию, если не договорится о бое с Саулем Альваресом.
«Как только у него будут все пояса, ему нет смысла оставаться в этом весе. Если бой с Билли Джо Сондерсом, который планируют на июнь, состоится, то Геннадий намерен двигаться в весе вверх. Если же мы договоримся о бое Геннадия с рыжим, то будем драться с рыжим. Если нет — перейдём во второй средний вес», — приводит слова Санчеса Boxing News 24.
Источник: Sports.kz.
Фото: thesteppe.com.
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