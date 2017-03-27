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Очевидец снял на видео яму под трассой Алматы - Талдыкорган

27 марта 2017, 07:29

Яма образовалась на новом мосту через реку Мукры, неподалеку от поселка Алгабас.


Очевидец снял на камеру яму, образовавшуюся на трассе Алматы - Талдыкорган, передает Zakon.kz.

По словам автора видео, яма образовалась перед мостом через реку Мукры, неподалеку от поселка Алгабас.

"Новая дорога. Водители, будьте осторожны. Бейте тревогу", - говорит автор ролика.


Фото: кадр из видео.

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