Очевидец снял на видео яму под трассой Алматы - Талдыкорган
27 марта 2017, 07:29
Яма образовалась на новом мосту через реку Мукры, неподалеку от поселка Алгабас.
Очевидец снял на камеру яму, образовавшуюся на трассе Алматы - Талдыкорган, передает Zakon.kz.
По словам автора видео, яма образовалась перед мостом через реку Мукры, неподалеку от поселка Алгабас.
"Новая дорога. Водители, будьте осторожны. Бейте тревогу", - говорит автор ролика.
Фото: кадр из видео.
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