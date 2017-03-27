Трамп отметил сокращение притока мигрантов в США

По словам американского лидера, многие уже даже перестали пытаться приехать в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на положительную динамику в вопросе контроля за иммиграцией в стране, отметив, что "многие уже даже перестали пытаться" попасть на территорию Соединенных Штатов. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в воскресенье на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter, передает Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в воскресенье на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС





"Генерал (министр национальной безопасности Джон) Келли прекрасно справляется с пограничными вопросами. Число (прибывающих) падает. Многие уже даже перестали пытаться приехать (в США)", - написал американский лидер, имея в виду реализацию министерством национальной безопасности положений исполнительного указа по миграции.





Документ подразумевает ужесточение политики в отношении мигрантов, находящихся в США нелегально, кроме того, в соответствии с указом существенно усложняются процедуры пограничного контроля. Президент США также распорядился начать строительство физического барьера на границе с Мексикой, однако реализация этого проекта еще не началась.





Трамп за последнее время подписал целый ряд исполнительных указов, касающихся ужесточения пограничного контроля и иммиграционной политики. В частности, на прошлой неделе должно было вступить в силу его распоряжение о вводе 90-дневного запрета на въезд в США для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Суды в ряде американских штатов временно заблокировали данный указ, представители администрации обещали оспорить это решение.





Во время предвыборной гонки республиканец не раз указывал, что иммиграционная система США не работает должным образом, из-за чего в страну попадают лица, придерживающиеся антиамериканских взглядов. Трамп обещал ужесточить существующие нормы.



