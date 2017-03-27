В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби"
27 марта 2017, 08:36
Шторм может стать худшим с 2011 года. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 300 километров в час.
Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на северо-востоке страны перед приближающимся циклоном "Дебби", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси". Бюро присвоило шторму вторую категорию. Ожидается, что к утру вторника циклон усилится до четвертой, а порывы ветра будут достигать 300 километров в час.
Как сообщает телеканал, автобусы занимаются перевозкой людей из прибрежного города Эр и соседнего Хоум Хилл. Специальные убежища от тропических циклонов открылись в городе Боуэн и Просерпайн, в то время как власти объявили о закрытии школ от Эра до Проспрайна.
Фото: Flickr/ NASA's Marshall Space Flight Center.
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