В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби"

Шторм может стать худшим с 2011 года. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 300 километров в час.

Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на северо-востоке страны перед приближающимся циклоном "Дебби", передает передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.





Метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси". Бюро присвоило шторму вторую категорию. Ожидается, что к утру вторника циклон усилится до четвертой, а порывы ветра будут достигать 300 километров в час.





Как сообщает телеканал, автобусы занимаются перевозкой людей из прибрежного города Эр и соседнего Хоум Хилл. Специальные убежища от тропических циклонов открылись в городе Боуэн и Просерпайн, в то время как власти объявили о закрытии школ от Эра до Проспрайна.



