В Японии на горнолыжном курорте сошла лавина

Несколько школьников оказались под завалами.

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги). Как сообщила местная полиция, в результате несколько школьников оказались под завалами, передает передает ТАСС





По данным агентства Kyodo, спасатели обнаружили трех человек без признаков жизни. Также ведутся поиски еще троих.





Отмечается, что всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.





Алексей Заврачаев.



