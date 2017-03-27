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В Японии на горнолыжном курорте сошла лавина

27 марта 2017, 08:50

Несколько школьников оказались под завалами.


Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги). Как сообщила местная полиция, в результате несколько школьников оказались под завалами, передает ТАСС.

По данным агентства Kyodo, спасатели обнаружили трех человек без признаков жизни. Также ведутся поиски еще троих.

Отмечается, что всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.

Алексей Заврачаев.

Фото: AFP 2017/ PHILIPPE LOPEZ.

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