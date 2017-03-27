Соответствие текущей бизнес-модели INDRIVER законодательству РК

По мнению юриста, соответствие сервиса inDriver казахстанскому законодательству должно повлечь незамедлительную отмену блокировки данного сервиса в Казахстане.

С января 2017 года inDriver перешел на новый формат правоотношений между пользователями - договор аренды транспортного средства с экипажем. Юрист Амир Бегдесенов, член Совета по вопросам защиты конкуренции Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, в настоящей статье рассматривает данную схему работы сервиса inDriver на предмет соответствия казахстанскому законодательству.





По мнению юриста, соответствие сервиса inDriver казахстанскому законодательству должно повлечь незамедлительную отмену блокировки данного сервиса в Казахстане. В противном случае, текущий запрет inDriver и одновременное предоставление возможности работать другим конкурирующим сервисом будет означать нарушение законодательства о конкуренции нашими государственными органами.





Какие требования предъявляются к пользователям-арендодателям?





Арендодатели транспортного средства могут пользоваться сервисом inDriver для поиска клиентов (арендаторов) при условии соблюдения следующих требований (выполнения следующих действий):





- скачать и установить на свой смартфон приложение «inDriver»;

- зарегистрироваться в сервисе;

- принять условия Публичной оферты, Политики конфиденциальности Сервиса и согласиться с ними;

- предоставить на проверку свои документы, документы на автомобиль, а также свое фото;

- принять условия и согласиться заключать договор аренды транспортного средства с экипажем при каждой поездке;

- соблюдать требования законодательства РК, условия Публичной оферты и договора аренды транспортного средства с экипажем.





Как оформляются отношения между арендодателем и арендатором транспортного средства с экипажем?





Надо отметить, что перевозка и аренда транспортного средства с экипажем регулируются разными нормами законодательства.

Так перевозка регулируется Главой 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-1 (Особенная часть) (далее – «ГК РК»), законодательными актами о транспорте, иными законодательными актами и изданными в соответствии с ними правилами, тогда как аренда транспортного средства с экипажем регулируется статьями 585-594 ГК РК.





Вместе с тем, между арендодателем и арендатором транспортного средства сервиса inDriver заключается договор аренды транспортного средства с экипажем , который детально определяет условия сотрудничества между пользователями сервиса – арендодателем (собственником транспортного средства) и арендатором. Пользователь сервиса InDriver арендует автомобиль, который управляется силами его владельца,– это распространенная схема работы крупных международных сервисов, которая применяется во многих передовых странах мира. Так в Европейском союзе имеется термин «collaborative economy» или «sharing economy» (в переводе – экономика совместного потребления) - это предприятия, которые дают возможность простым людям оказывать услуги населению. Примеры таких компаний – Uber (позволяет использовать свое авто для предоставления услуги такси) и Airbnb (позволяет владельцам недвижимости сдавать в аренду комнату или весь дом). Европейская комиссия в отношении подобных сервисов отметила, что если услуга, как правило, предоставляется за вознаграждение, дистанционно, электронными средствами связи и по индивидуальному запросу получателя услуг, то эта услуга является информационной общественной услугой. Оказание такой услуги не должно требовать предварительных согласований или соблюдения других аналогичных требований, которые применяются конкретно и исключительно к самим провайдерам таких услуг.





Так, согласно гражданскому законодательству, по договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель обязан предоставить арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывать своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.





Это отдельный вид гражданско-правового договора, который определяет условия пользования клиентом транспортным средством водителя и не является договором перевозки пассажира.





Транспортное средство с экипажем предоставляется в аренду клиенту для передвижения по указанному им в сервисе «inDriver» либо озвученному устно при начале использования транспортного средства маршруту с целью обеспечения своевременного прибытия в пункт назначения.





Таким образом, речь идет исключительно об аренде транспортного средства, и законодательные акты о транспорте и соответствующие подзаконные акты в части перевозки пассажиров и багажа (включая применимые регуляторные требования) не применимы к договору аренды транспортного средства с экипажем сервиса inDriver, поскольку деятельность последнего не является деятельностью по перевозке.





Какие отличия от такси?





Правила перевозок в рамках такси определяются Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 349 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» (далее – «Правила перевозок»). Исходя из данных Правил и заключаемого между пользователями сервиса InDriver договора транспортного средства с экипажем, мы видим следующие различия между перевозками такси и арендой транспортного средства с экипажем сервиса inDriver.





• Кто оказывает услуги?





Если мы говорим о такси, то перевозка пассажиров и багажа осуществляется так называемыми перевозчиками такси. Они обязаны подать уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве перевозчика такси в местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы.





В свою очередь, при использовании сервиса inDriver пользователю предоставляется во временное владение и пользование транспортное средство, которое управляется силами его владельца, который является арендодателем.





Арендодатель транспортного средства с экипажем сервиса inDriver не рассматривается в качестве перевозчика такси, поскольку он только предоставляет клиенту свое транспортное средство во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.





Соответственно, арендодатель не обязан подавать уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве перевозчика такси, поскольку не осуществляет деятельность в качестве перевозчика такси.





• Кто пользуется услугами?





Услуги такси предоставляются неограниченному кругу лиц в порядке очередности. При этом, правом внеочередной посадки в такси пользуются инвалиды, пенсионеры, беременные женщины, пассажиры с детьми дошкольного возраста .





В свою очередь, сервисом inDriver могут пользоваться только зарегистрированные в системе inDriver пользователи (арендодатели и арендаторы).





• Возможность заказа жестом руки





Такси может быть остановлено в пути следования жестом, поданным рукой, если :





1) в нем имеется достаточное количество свободных мест;

2) пассажир, уже находящийся в такси, дает согласие на такую остановку.





Оформление же заказов сервиса inDriver осуществляется только через соответствующее приложение inDriver.





• Порядок определения цены





Оплата проезда в такси производится пассажиром за проследованное им расстояние согласно показаниям таксометра . В свою очередь, пользователи сервиса inDriver предлагают владельцам транспортных средств цену самостоятельно. Фактически, средняя стоимость поездок в inDriver на 30-50% может быть ниже стоимости поездок через традиционные службы такси.





• Выбор пассажира / арендатора





При оформлении заказа такси с помощью информационно-диспетчерской службы пассажир фактически лишен возможности выбора водителя. В сервисе inDriver арендатор видит имя и возраст арендодателя, марку и номер автомобиля, количество выполненных заказов, отзывы о нем. Оформляя заявку, пользователи inDriver могут фильтровать арендодателя по оценкам, поставленным предыдущими пользователями.





• Оформление





Такси оборудуется опознавательным знаком, расположенным на крыше и хорошо различимым с расстояния до 500 м. Опознавательный знак имеет надпись «Т» (такси) и/ или характерный шашечный пояс и подсвечивается в темное время суток . Такси внешне оформляется в единой цветовой гамме путем нанесения на боковые стороны легкового автомобиля, цвет кузова которого определяется самим перевозчиком такси, пояса, состоящего из черных и (или) желтых квадратов, расположенных в шахматном порядке, высотой не менее 10 сантиметров, и длиной не менее 100 сантиметров в общей суммарной длине .

В свою очередь, указанные требования не применимы к транспортным средствам арендодателей сервиса inDriver, деятельность которых не регулируется законодательством о транспорте, а определяется договором аренды транспортного средства c экипажем и нормами ГК РК, регулирующими данный тип правоотношений.





• Наличие информационно-диспетчерской службы





Оказание услуг перевозчиком такси без наличия информационно-диспетчерской службы такси или договора с информационно-диспетчерской службой такси не допускаются . Основными функциями информационно-диспетчерской службы такси, создаваемой перевозчиком такси, являются:





1) прием заказов на услуги такси физических и юридических лиц по доступным средствам связи и распределение заказов между водителями такси;

2) сообщение пассажиру, заказавшему такси, номера направляемого автомобиля, стоимости заказа и времени подачи;

3) отслеживание за отправлением и своевременным прибытием такси по заказам.





В свою очередь, арендодатели сервиса inDriver самостоятельно откликаются на предложения арендаторов в приложении inDriver, т.е. между ними отсутствует посредник в виде информационно-диспетчерской службы.

Вывод: измененная модель организации транспортных услуг inDriver работает в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-1 (Особенная часть, статьи 585-594) и не относится к деятельности такси и информационно-диспетчерскому обслуживанию. Следовательно, требований к водителям inDriver, как к водителям такси, со стороны контролирующих органов быть не должно.





Фото: Today.kz



