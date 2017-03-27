Южнокорейская прокуратура будет добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе
27 марта 2017, 09:17
В понедельник в суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.
Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу, который привел к ее отставке, сообщает южнокорейский телеканал YTN, передает ТАСС.
Как сообщает агентство Рёнхап, в понедельник в суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.
Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Как сообщалось ранее, обвинения по скандалу были выдвинуты помимо Пак Кын Хе в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.
В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.
Иван Захарченко
© Фотохост-агентство
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