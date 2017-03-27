В аэропорту Алматы задержали семь авиарейсов
27 марта 2017, 09:20
Один рейс отменен.
В аэропорту Алматы по состоянию на 26/03-27/03 08:00 задержаны семь рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Задержаны следующие рейсы:
- KC307 Алматы - Павлодар, "Эйр Астана", техническая причина
- DV713 Алматы - Астана, SCAT, позднее прибытие самолета
- FZ736 Алматы - Дубай, FlyDubai, позднее прибытие самолета
- KC875 Алматы - Москва, "Эйр Астана", позднее прибытие самолета
- BEK2011 Алматы - Уральск, Bek Air, позднее прибытие самолета
- FZ8702 Алматы - Дубай, FlyDubai, позднее прибытие самолета
- PS538 Алматы - Киев, "Международные авиалинии Украины", позднее прибытие самолета
Также отменен рейс DV735/736 Алматы - Семей - Алматы.
В настоящий момент в международном аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 1120 метров, горизонтальная 50 000 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
Фото: www.tgs2000.kz
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