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В аэропорту Алматы задержали семь авиарейсов

27 марта 2017, 09:20

Один рейс отменен.


В аэропорту Алматы по состоянию на 26/03-27/03 08:00 задержаны семь рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

Задержаны следующие рейсы:

- KC307 Алматы - Павлодар, "Эйр Астана", техническая причина
- DV713 Алматы - Астана, SCAT, позднее прибытие самолета
- FZ736 Алматы - Дубай, FlyDubai, позднее прибытие самолета
- KC875 Алматы - Москва, "Эйр Астана", позднее прибытие самолета
- BEK2011 Алматы - Уральск, Bek Air, позднее прибытие самолета
- FZ8702 Алматы - Дубай, FlyDubai, позднее прибытие самолета
- PS538 Алматы - Киев, "Международные авиалинии Украины", позднее прибытие самолета

Также отменен рейс DV735/736 Алматы - Семей - Алматы.

В настоящий момент в международном аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 1120 метров, горизонтальная 50 000 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

Фото: www.tgs2000.kz

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